В Минприроды рассказали, когда будет известно точное число погибших тюленей Минприроды: 15 декабря будет известно точное число погибших тюленей в Каспийском море

Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что точное количество погибших в Каспийском море тюленей будет известно через 10 дней, 15 декабря. В эфире телеканала «Звезда» он подчеркнул, что расследованием смертей животных будут заниматься сразу три научных института. Кроме этого специалистам потребуется определить, где конкретно могла произойти гибель тюленей, добавил он.

15 декабря назовут точное количество погибших животных по всему побережью. Также ученые смогут обозначить морскую зону, где произошла гибель животных. Для этого собирается информация о течениях и направлении ветра за последние недели, — поделился министр.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря. Минприроды региона заявляет, что гибель нерп вызвана природными факторами, их численность стабильна и находится в пределах 270–300 тысяч. Животные погибли около двух недель назад, признаков насильственной смерти и остатков рыболовных сетей не найдено. Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее заявила, что причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание. Она отметила, что признаков загрязнения окружающей среды на данный момент не было выявлено.

По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти тюленей в Дагестане могли стать чумка или новый вирус — об этом говорит состояние печени исследованных особей. По сведениям канала, чтобы точно установить причину, специалисты должны взять анализ крови у живого тюленя. На данный момент это мешает сделать шторм.