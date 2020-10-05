В мэрии заявили об отсутствии необходимости вводить пропуска в Москве

https://static.news.ru/photo/87c8c598-0735-11eb-81ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов прокомментировал информацию о возможном введении пропусков в столице. По его словам, в этом нет необходимости.

Он выразил надежду, что такой необходимости не появится в будущем.

Пока такой необходимости нет, и мы очень надеемся, что такой необходимости и не возникнет, — сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал, что московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима. По словам инсайдеров, чиновникам предстоит решить, как можно ужесточить меры и при этом «не добить» бизнес. Без улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция может быть объявлена в течение двух недель.

По данным на 5 октября, в России зафиксировали 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения.