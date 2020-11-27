В мэрии Новосибирска объяснили появление катка «фаллической» формы

Власти Новосибирска при создании главного городского катка, форма которого стала предметом шуток в Интернете, думали в первую очередь о его удобстве и максимальном использовании доступного пространства. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.
Честно говоря, и в этом, и в прошлом году мы меньше всего думали о форме катка, а думали о площади, максимальной территории, которую можно занять под ледовый каток с тем, чтобы не создавать скученности во время пандемии, — цитирует РИА Новости градоначальника.
По его словам, задача была занять как можно большую площадь в том числе, «чтобы можно было разогнаться».
В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лёд, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение, — подытожил Локоть.
Он также выразил надежду, что в этом году каток будет пользоваться не меньшей популярностью, чем в прошлом.
Как писал NEWS.ru, шоумен и телеведущий Иван Ургант посвятил песню спортивному объекту в Новосибирске, форма которого напомнила многим жителям города гениталии.