В мэрии Новосибирска объяснили появление катка «фаллической» формы

https://static.news.ru/photo/53e1c06c-30df-11eb-9c62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Ражев/youtube.com

Власти Новосибирска при создании главного городского катка, форма которого стала предметом шуток в Интернете, думали в первую очередь о его удобстве и максимальном использовании доступного пространства. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть.

Честно говоря, и в этом, и в прошлом году мы меньше всего думали о форме катка, а думали о площади, максимальной территории, которую можно занять под ледовый каток с тем, чтобы не создавать скученности во время пандемии, — цитирует РИА Новости градоначальника.

По его словам, задача была занять как можно большую площадь в том числе, «чтобы можно было разогнаться».

В летнее время никому ничего не приходит в голову. Там так выстроена инфраструктура, аллеи, дорожки. А как только появляется лёд, то начинает разыгрываться у кого-то воображение. Спешу предположить, не совсем здоровое воображение, — подытожил Локоть.

Он также выразил надежду, что в этом году каток будет пользоваться не меньшей популярностью, чем в прошлом.

Как писал NEWS.ru, шоумен и телеведущий Иван Ургант посвятил песню спортивному объекту в Новосибирске, форма которого напомнила многим жителям города гениталии.