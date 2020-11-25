Ургант спел про новосибирский «каток-пенис»

https://static.news.ru/photo/1fe7e394-2f91-11eb-81c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Иван Ургант обратил внимание на обсуждение в Сети катка в Новосибирске, форма которого напоминает многим горожанам гениталии. Он посвятил спортивному объекту песню.

Торжественно открытый в 2019 году каток около Оперного театра в Новосибирске своей формой напомнил местным жителям пенис, а не ракету, как задумывалось. В 2020 году вице-мэр города Анна Терешкова показала обновлённый макет катка. Пользователи соцсетей заметили, что теперь объект похож ещё и на градусник, но всё равно имеет «неприличную» форму.

Шоумен решил внести свой вклад в обсуждение катка и решил спеть о нём в эфире своего шоу «Вечерний Ургант».

По катку новосибирскому солнечным днём мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоём. Синий лед искрится ласково, но в этот миг из окна администрации слышится крик: «А каток-то в виде пениса!». Вот такой лежит... — пропел шоумен.

Как писал NEWS.ru, в бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение, вызвавшее у жителей смех. Как заметили наблюдательные граждане, освещение, сделанное в форме больших свечей, напоминает пенисы.