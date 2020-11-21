В бельгийском городе улицу украсили рождественскими свечами-пенисами

https://static.news.ru/photo/ea757dfe-2bfb-11eb-a381-fa163e074e61_660.jpg Фото: bartderre/twitter.com

В бельгийском городе Ауденбюрг установили рождественское освещение, вызвавшее у жителей смех. Как заметили наблюдательные граждане, освещение, сделанное в форме больших свечей, напоминает пенисы.

После того как жители города начали делиться в соцсетях фотографиями забавных конструкций, мэр города Энтони Дюмари принёс людям свои извинения. Оказалось, что изначально бело-синие конструкции не несли в себе эротического подтекста.

Конечно, мы не собирались устанавливать рождественские огни, которые напоминают людям пенисы, — отметил он.

Как пояснил градоначальник, бюджет города был ограничен, поэтому разработать рождественскую подсветку администрация решила самостоятельно. В результате было решено, что обычная свеча с пламенем на конце — это банально, и они придумали заменить фитиль на синий шар.

Дюмари заметил, что теперь он и сам видит «забавную сторону» этой ситуации. В то же время он добавил, что в «эти тёмные времена» необходимо смеяться почаще, а получившееся оформление «не такая уж большая проблема». По его словам, он не видит причин удалять или заменять их, пишет Metro.

На изготовление одной свечи город потратил порядка €165, при этом на альтернативные варианты освещения могла бы понадобиться сумма в районе €500 за штуку.

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