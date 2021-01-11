В мэрии Норильска прошли обыски в связи с гибелью людей из-за лавины

https://static.news.ru/photo/039ba6fa-5406-11eb-a008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники СКР провели обыски в нескольких подразделениях администрации Норильска по делу о гибели людей в результате схода лавины. В ходе обысков были изъяты документы, которые представляют интерес для следствия.

Наряду с этим назначены и проводятся необходимые экспертизы. В процессе расследования допрошены около 30 свидетелей и очевидцев.

Кроме того, СКР даст правовую оценку действиям должностных лиц оперативных служб, которые отвечают за мониторинг и предупреждение возникновения неблагоприятных метеоявлений, а также должностных лиц горадминистрации, заключивших договор аренды земли с «Ассоциацией по организации отдыха любителей горнолыжного спорта» в лавиноопасном месте, сообщается на сайте ведомства.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске 8 января. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет. Местные власти объявили 10 января днём траура по погибшим.

По факту происшествия было возбуждено головное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным следствия, дом, в котором находились погибшие, построен главой семьи самовольно без каких-либо разрешительных документов. Он много лет работал на горнолыжном комплексе, в октябре 2020 года заключил договор субаренды горнолыжной базы и с того момента занимался подготовкой склона и канатной дороги к введению в эксплуатацию.

Как ранее писал NEWS.ru, Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), приняв сигнал о лавине от очевидца, оповестила МЧС спустя более часа, скорую помощь — спустя более 50 минут. В экстренных службах отметили, что это очень большой срок в данной ситуации. Кроме того, затянуло процесс то, что оператор ЕДДС перезванивала очевидцу.