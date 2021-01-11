СМИ: МЧС получило сообщение о лавине в Норильске через час после схода

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) не сразу сообщила в МЧС РФ о сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске.
Источник в экстренных службах
ЕДДС являет собой муниципальный орган, задачи которого — сбор информации о происшествиях от граждан, оценка степени угрозы, оповещение экстренных служб и координация их действий. ЕДДС должна немедленно приступать к предотвращению или ликвидации ЧС после получения сообщения о нём.
8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 января в Норильске было объявлено траурным днём.
Ранее NEWS.ru сообщил, что пострадавший при сходе лавины подросток начал дышать самостоятельно. Молодого человека отключили от аппарата ИВЛ.