СМИ: МЧС получило сообщение о лавине в Норильске через час после схода

https://static.news.ru/photo/0377ecd6-53f4-11eb-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) не сразу сообщила в МЧС РФ о сходе лавины на горнолыжном курорте в Норильске.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что ЕДДС, приняв сигнал о лавине от очевидца, «оповестила МЧС спустя более часа, скорую помощь — спустя более 50 минут». Собеседник агентства утверждает, что служба сначала оповестила об инциденте полицию, а затем муниципальных спасателей. Последние прибыли на место происшествия спустя 15 минут. По словам источника, это очень большой срок в данной ситуации. Он добавил, что оператор ЕДДС перезванивала очевидцу, что также затянуло процесс.

ЕДДС являет собой муниципальный орган, задачи которого — сбор информации о происшествиях от граждан, оценка степени угрозы, оповещение экстренных служб и координация их действий. ЕДДС должна немедленно приступать к предотвращению или ликвидации ЧС после получения сообщения о нём.

8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 10 января в Норильске было объявлено траурным днём.

Ранее NEWS.ru сообщил, что пострадавший при сходе лавины подросток начал дышать самостоятельно. Молодого человека отключили от аппарата ИВЛ.