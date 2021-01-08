Попавший под лавину в Норильске подросток начал дышать самостоятельно

https://static.news.ru/photo/5f01ff08-5316-11eb-91c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Подростка, который попал под лавину на территории Норильска, сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких. Теперь он дышит самостоятельно. Об этом журналистам сообщили представители регионального Министерства здравоохранения.

Семья из четырёх человек оказалась погребена заживо в домиках горнолыжного курорта «Гора Отдельная» в Норильске. При поисково-спасательной операции были найдены тела троих погибших — годовалого ребёнка и двоих его родителей. Старший сын в семье — 14-летний подросток — выжил и был доставлен в больницу Норильска. В городе объявили воскресенье, 10 января, днём траура.

В региональном Минздраве подчеркнули, что состояние подростка остаётся тяжёлым.

Мальчик ещё в реанимации и стабильно тяжёлый. Но снят с аппарата ИВЛ и дышит самостоятельно, — передаёт сообщение от ведомства РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, медики сообщали, что попавший под лавину подросток остаётся в тяжёлом состоянии и при необходимости его могут перевезти на лечение в Москву. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил подключить к лечению выжившего при стихийном бедствии лучших московских врачей. Специалисты из столицы уже провели онлайн-консультации с медиками в Норильске для определения тактики лечения.