Врачи могут отправить попавшего под лавину подростка в Москву

https://static.news.ru/photo/01242918-5278-11eb-95d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В Норильске медики сообщают, что попавший под лавину подросток остаётся в тяжёлом состоянии и при необходимости его могут перевезти на лечение в Москву.

Подросток с переохлаждением тяжёлой степени, обморожениями, гематомами и многочисленными ссадинами был доставлен в отделение реанимации Норильской межрайонной больницы. Его общее состояние оценивается как тяжёлое. <...> В случае необходимости пострадавший может быть доставлен на лечение в Москву, — приводит ТАСС сообщение Минздрава РФ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил подключить к лечению выжившего при стихийном бедствии лучших московских врачей. Специалисты из столицы уже провели онлайн-консультации с медиками в Норильске для определения тактики лечения.

Проводятся все необходимые мероприятия для спасения жизни и здоровья пациента. Ситуация находится на контроле Минздрава России, — подчеркнули в министерстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что семья из четырёх человек оказалась погребена заживо в домиках горнолыжного курорта «Гора Отдельная» в Норильске. При поисково- спасательной операции были найдены тела троих погибших — годовалого ребёнка и двоих его родителей. Старший сын в семье — 14-летний подросток — выжил и был доставлен в больницу Норильска.

На территории Норильска воскресенье, 10 января, будет траурным днём по погибшим под лавиной. В этот день в городе спустят все местные флаги. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков.