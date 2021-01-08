В Норильске объявили траур по погибшим под лавиной

https://static.news.ru/photo/5290dc0e-5266-11eb-9e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

На территории Норильска воскресенье, 10 января, будет траурным днём по погибшим под лавиной. В этот день в городе спустят все местные флаги. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек: спасатели на месте происшествия обнаружили тела годовалого ребёнка и его матери.

Старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины.

Как рассказали в пресс-службе администрации, день траура назначен на 10 января. Администрации города поручено отменить, а учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано воздержаться от проведения увеселительных мероприятий и показа развлекательных программ.

В этот день в городе приспустят флаги Норильска, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в связи увеличением числа погибших до трёх человек после схода лавины в Красноярском крае следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжёлую, «повлёкшую по неосторожности смерть двух и более лиц».