Дело о сходе лавины в Норильске переквалифицировано на более тяжкое

https://static.news.ru/photo/5332071e-5252-11eb-85fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В связи увеличением числа погибших до трёх человек после схода лавины в Красноярском крае следователи изменили часть статьи уголовного дела на более тяжёлую, «повлёкшую по неосторожности смерть двух и более лиц». 8 января около 20:30 мск в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске произошёл сход лавины, в результате чего погибли три человека: мужчина, женщина и маленький ребёнок.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека), которое позднее переквалифицировано на ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в связи с увеличением числа погибших, — сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Уточняется, что лавина засыпала четыре строения, в которых находились люди. Спасатели сначала обнаружили 14-летнего подростка, которого с тяжёлыми травмами доставили в больницу. Позднее были найдены тела 38-летней женщины, её полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего супруга.

В данный момент следователи допрашивают очевидцев, изымают документацию. Расследование должно установить принадлежность строений, дать оценку правомерности их нахождения в этом месте и определить законность использования.

Как писал NEWS.ru, в настоящий момент на месте схода лавины на территории Норильска поисковые работы подходят к концу. В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек: спасатели на месте происшествия обнаружили тела годовалого ребёнка и его матери. Старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины.

Представители прокуратуры координируют работу полиции в районе схода лавины и проводят проверку связи со случившимся бедствием.