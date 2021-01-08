На месте схода лавины в Норильске завершают поисковые работы

https://static.news.ru/photo/463b00f0-5249-11eb-9199-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

В настоящий момент на месте схода лавины на территории Норильска поисковые работы подходят к концу. Об этом журналистам в субботу, 9 января, сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.

Сначала было известно о гибели двух человек: спасатели на месте происшествия обнаружили тела годовалого ребёнка и его матери. Старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины.

В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.

Поисковые работы завершаются, — цитирует ТАСС сообщение от главка регионального МЧС.

Как ранее передавал NEWS.ru, представители прокуратуры координируют работу полиции в районе схода лавины в Норильске и проводят проверку с связи со случившимся бедствием. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.