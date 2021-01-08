На месте схода лавины в Норильске завершают поисковые работы

В настоящий момент на месте схода лавины на территории Норильска поисковые работы подходят к концу. Об этом журналистам в субботу, 9 января, сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону.
Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.
Сначала было известно о гибели двух человек: спасатели на месте происшествия обнаружили тела годовалого ребёнка и его матери. Старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позднее спасатели обнаружили тело пропавшего мужчины.
В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.
Поисковые работы завершаются, — цитирует ТАСС сообщение от главка регионального МЧС.
Как ранее передавал NEWS.ru, представители прокуратуры координируют работу полиции в районе схода лавины в Норильске и проводят проверку с связи со случившимся бедствием. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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