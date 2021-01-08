Прокуратура РФ проверяет обстоятельства схода лавины в Норильске

https://static.news.ru/photo/0e40c764-5241-11eb-8e8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Представители региональной прокуратуры координируют работу полиции в районе схода лавины в Норильске и проводят проверку с связи со случившимся бедствием.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи со сходом лавины в районе Талнах Норильска. По предварительным данным, требующим дополнительной проверки, под снегом оказалось пять домиков. На место происшествия выехали сотрудники прокуратуры Норильска, которые координируют работу правоохранительных органов по установлению всех причин и обстоятельств происшествия, — цитирует РИА Новости представителя прокуратуры РФ.

На месте происшествия был спасён один человек. Продолжаются поиски тех, кто мог оказаться под завалами.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.

Число жертв стихии увеличилось до двух человек после того, как было обнаружено тело годовалого ребёнка, сообщал NEWS.ru. В настоящий момент спасатели ищут отца этого ребёнка. Ранее было найдено тело его матери, а старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.