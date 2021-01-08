МЧС: на месте схода лавины в Норильске найдено тело ребёнка

https://static.news.ru/photo/f873c460-522f-11eb-bfa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под лавиной, сошедшей 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в Норильске, найдено тело ребёнка, сообщает МЧС.

Таким образом, число жертв схода лавины возросло до двух человек, передает ТАСС.

Да, только что было обнаружено еще одно тело — полуторагодовалого ребенка, — сообщил спасатель-волонтер Максим Инихов.

В настоящий момент спасатели ищут отца этого ребёнка. Ранее было найдено тело его матери, а старший сын был обнаружен живым и госпитализирован в тяжёлом состоянии. В поисковой операции участвуют 200 спасателей, включая волонтёров.

Как сообщал NEWS.ru ранее, на месте схода лавины спасатели МЧС достали из-под снега семью из четырёх человек, их жизни ничто не угрожает. Позднее спасатели нашли под снегом подростка, он в тяжёлом состоянии. Затем из-под снежных завалов было извлечено тело женщины.

8 января на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске произошёл сход лавины, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. МЧС направило к месту происшествия силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.