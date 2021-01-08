МЧС: тело женщины найдено под сошедшей лавиной в Норильске

https://static.news.ru/photo/78b514b2-521c-11eb-8543-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Под лавиной, сошедшей 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске, найдено тело женщины, сообщает МЧС России.

Спасатели продолжают работу на месте ЧП. По данным МЧС, под снежными завалами ещё могут оставаться люди, сообщает РИА Новости.

В 3:22 обнаружена пострадавшая женщина (без признаков жизни), поисково-спасательные работы продолжаются, — говорится в сообщении МЧС.

Как сообщал NEWS.ru, ранее на месте схода лавины спасатели МЧС достали из-под снега семью из четырёх человек, их жизни ничто не угрожает. Позднее спасатели нашли под снегом подростка, он в тяжёлом состоянии.

Напомним, 8 января лавина на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске произошёл сход лавины, в результате чего снегом засыпало пять домиков с людьми. МЧС направило к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.