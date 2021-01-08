В Норильске спасли семью, попавшую под снежную лавину

https://static.news.ru/photo/bb4927fc-51ed-11eb-9376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jack Moscrop Ê/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Семья из четырёх человек, попавшая под сход лавины на горнолыжном курорте в Норильске, была спасена.

Нашли семью из четырёх человек. Люди живы, их жизни ничто не угрожает. В данный момент их осматривают медики, — цитирует «Интерфакс» сообщение информированного источника.

Лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. В итоге под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей.

Ранее сообщалось, что новые комплексы по поиску людей под завалами и лавинами представлены Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Они предоставляют новые технические возможности, которые позволят быстрее обнаружить пострадавших.

С помощью одного из них, «Поиск-ПО», будут спасать людей из-под лавин. При этом человек, оказавшийся в чрезвычайной ситуации, необязательно должен иметь при себе устройство для определения местонахождения — прибор всё равно сможет обнаружить пострадавшего.

NEWS.ru уже сообщал, что в горах на севере Свердловской области нашли живым пропавшего туриста, которым оказался православный активист Руслан Алиев. О его судьбе не было ничего известно в течение двух дней.