Пропавшего в горах православного активиста нашли живым

Пропавшего в горах на севере Свердловской области православного активиста Руслана Алиева, ставшего известным после скандала с картиной Алексея Учителя «Матильда», нашли живым. Об этом журналистам 18 октября сообщили сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС.
Алиев пропал во время спуска с горы Конжаковский камень двумя днями ранее. Туристическая группа только у подножия обнаружила, что замыкающего нет. Пропавшим как раз и оказался православный активист.
Поисковая операция на Конжаке завершена. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11:30 (09:30 мск) обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться, — цитирует РИА Новости сообщение от регионального главка МЧС.
В настоящее время Алиев находится во временно развёрнутом лагере в горах. Вскоре его на машине доставят к докторам.
Активист известен своими выступлениями против фильма «Матильда», исками против творческого объединения Учителя и собственной картиной «Ложь Матильды».
Как ранее писал NEWS.ru, пропавшую 17-летнюю жительницу аула Новая Адыгея обнаружили у своих знакомых. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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