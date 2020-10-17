Пропавшего в горах православного активиста нашли живым

https://static.news.ru/photo/9ffe6160-111f-11eb-aa12-fa163e074e61_660.jpg Фото: 66.mchs.gov.ru

Пропавшего в горах на севере Свердловской области православного активиста Руслана Алиева, ставшего известным после скандала с картиной Алексея Учителя «Матильда», нашли живым. Об этом журналистам 18 октября сообщили сотрудники пресс-службы регионального главка МЧС.

Алиев пропал во время спуска с горы Конжаковский камень двумя днями ранее. Туристическая группа только у подножия обнаружила, что замыкающего нет. Пропавшим как раз и оказался православный активист.

Поисковая операция на Конжаке завершена. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11:30 (09:30 мск) обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться, — цитирует РИА Новости сообщение от регионального главка МЧС.

В настоящее время Алиев находится во временно развёрнутом лагере в горах. Вскоре его на машине доставят к докторам.

Активист известен своими выступлениями против фильма «Матильда», исками против творческого объединения Учителя и собственной картиной «Ложь Матильды».

Как ранее писал NEWS.ru, пропавшую 17-летнюю жительницу аула Новая Адыгея обнаружили у своих знакомых. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.