Власти Москвы не станут вводить локдаун

https://static.news.ru/photo/c8144704-cf84-11eb-9246-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти столицы не планируют возвращаться к жёстким ограничениям из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом РБК заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Информация о планах по введению нового локдауна в Москве не соответствует действительности, — цитирует его издание.

Ранее Forbes со ссылкой на три источника — в мэрии, близкий к мэрии и в правительстве — сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность введения нового локдауна. Предполагалось, что такие жёсткие меры могут быть приняты с 20 июня.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила привить от коронавируса 60% работающих жителей столицы. Обязательной вакцинации подлежат сотрудники, чья работа сопряжена с постоянными контактами с людьми. Аналогичные меры приняли власти Подмосковья.