В ЛНР сообщили об обострении ситуации в зоне СВО Пасечник: ВСУ скопили достаточно сил для контратаки в ЛНР

Фото: Министерство обороны РФ

На линии боевого соприкосновения в ЛНР возникла сложная ситуация, заявил врио главы региона Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия 24». По его сведениям, украинская армия скопила достаточное количество сил, чтобы контратаковать. Пасечник отметил, что ВСУ стали прицельно наносить удары по больницам в ЛНР, где лечатся простые жители и раненые военнослужащие.

Ситуация, безусловно, очень сложная. И это касается не только Сватово и Кременной. Безусловно, это и Лисичанск, и Рубежное. Это и направление Троицка. Фактически — это те крупные населенные пункты, которые находятся близко к линии боевого соприкосновения, — сказал он.

8 февраля командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что подразделения Минобороны и ЧВК «Вагнер» заняли еще несколько улиц Артемовска в ДНР. По его словам, продвижение идет в направлении трассы на Константиновку, заблокированной украинской стороной.

Также Алаудинов заявил, что украинские военные перемещают дополнительные силы на территорию Донецкой и Луганской народных республик с запада Украины, а также с Херсонского и Харьковского направлений.