В ЛНР сообщили о наращивании группировки ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВСУ перебрасывают на Купянское направление живую силу и технику

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Командование украинской армии наращивает группировку на Купянском направлении в Донбассе, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ВСУ стягивают туда регулярные части и мобилизованных бойцов.

На Купянское направление противник продолжает перебрасывать живую силу и технику. Прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но и регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением, — сказал Марочко.

Он уточнил, что ВСУ сосредотачивают силы в районе населенных пунктов Берестовое, Новоселовское и Песчаное.

Ранее Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают к Сватово и Кременной личный резерв бойцов главнокомандующего Валерия Залужного с запада Украины. По его словам, несколько подразделений уже прибыли в Харьков и готовятся к наступлению. Марочко отметил, что ВСУ направляют дополнительные силы в Донбасс, поскольку терпят поражение от российских войск, у которых все идет по плану.