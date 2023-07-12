В Липецкой области произошло ЧП с воздушным шаром с пассажирами Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за ЛЭП в Липецкой области

Фото: Telegram-канал пресс-службы правительства Липецкой области

В Липецкой области воздушный шар с пятью пассажирами на борту зацепился за высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. Для спасения людей ЛЭП пришлось обесточить.

Воздушный шар зацепился за высоковольтную линию в районе ОЭЗ «Липецк». В корзине находятся пять человек. Детей среди пассажиров нет, — говорится в сообщении.

В настоящее время все находившиеся на воздушном шаре пассажиры спасены, пострадавших нет.

По словам властей, в ходе спасательной операции специалисты вначале обесточили линию электропередачи, а затем начали спуск людей. При этом после столкновения шара с ЛЭП начался пожар, который пассажиры потушили самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Махачкале потерпел крушение воздушный шар, на борту которого находились люди. По имеющимся данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

В апреле во Всеволожском районе Ленинградской области упал воздушный шар с закрепленными на нем электроприборами. Прибывшие на место полицейские обнаружили на земле сдутый шар, рядом с которым лежал электронный блок с проводами.