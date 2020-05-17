В лесу под Нижним Новгородом нашли свалку вакцины от гриппа

https://static.news.ru/photo/1181c2e2-983e-11ea-8314-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав Нижегородской области начал расследование после обнаружения прохожими в лесу коробок с вакциной от гриппа. Об этом заявил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

Отмечается, что находка была сделана в лесу под Дзержинском. Молодые люди, обнаружившие десятки коробок с гриппозной вакциной «Совигрипп», сообщили, что, судя по сроку годности на упаковках она рассчитана на период 2019-2020 годов.

Начали расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу, — цитирует РИА Новости Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. По его словам, такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, вирусолог Михаил Щелканов заявил, что новый штамм коронавируса и вирус гриппа принадлежат к разным семействам, они «принципиально далеки» друг от друга. Это значит, что вакцина от гриппа бесполезна против напасти 2020 года. Но ранее поставленная прививка может помочь врачам при постановке диагноза «коронавирус».