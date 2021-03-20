В Лесосибирске задержали главу горхозяйства после гибели детей при пожаре

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Главу муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» в Лесосибирске (Красноярский край) задержали по делу о халатности после гибели четырёх детей при пожаре в жилом доме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по региону.

В Красноярском крае в рамках расследования уголовного дела о халатности должностных лиц, повлёкшей смерть четверых детей в результате пожара, задержан руководитель управления городского хозяйства, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанного уже допросили, в ближайшее время следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении него в виде заключения под стражу.

О гибели четырёх детей в результате пожара в двухэтажном доме в Лесосибирске стало известно 17 марта. Пострадали один ребёнок 12 лет и один взрослый. По версии следствия, подозреваемый ненадлежащим образом исполнял обязанности, в которые входило в том числе содержание жилищного фонда. Он также не предпринял мер по выселению семьи с пятью детьми из аварийного жилья, в которую она самовольно вселилась. Пожар возник в результате короткого замыкания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Тамбовской области пять человек погибли из-за взрыва телевизора.озяин дома, два его брата и ещё двое их знакомых - мужчина и женщина, распивали спиртные напитки, после чего остались ночевать и отравились угарным газом, образовавшимся после возникшего пожара.