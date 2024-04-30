В Ленобласти застолье закончилось смертью хозяина квартиры «78.ru»: в Ленобласти мужчина получил смертельное ножевое ранение после застолья

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Пушкин Ленинградской области 51-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение после застолья, передает «78.ru». По данным издания, по подозрению в совершении преступления задержали гостя погибшего.

Как пишет издание, входная дверь квартиры была открыта и все вокруг было в крови. Уточняется, что 48-летний подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за такие преступления, как незаконный оборот наркотических веществ, побои и другие.

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