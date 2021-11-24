В Ленобласти обяжут вакцинироваться студентов и лиц старше 60 лет

Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, а также подростков старше 18 лет вводится в Ленобласти. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора по региону Ольга Историк на заседании правительства региона, передаёт ТАСС.

Мною внесено постановление о внесении изменений в постановление [об обязательной вакцинации], в первую очередь оно касается лиц, достигших 60-летнего возраста, и страдающих хроническими заболеваниями, и не имеющих медотводов. И добавлены подростки, лица старше 18 лет, — цитирует её агентство.

Историк добавила, что под эту категорию попадают те, кто обучается в средне-специальных учебных заведениях и высших учебных заведениях. При этом эти меры распространяются на федеральных государственных служащих, чьи организации расположены на территории Ленинградской области.

Согласно постановлению, основное требование для предприятий Ленобласти всех форм собственности — обеспечить безопасность для посетителей. Сотрудники, которые не предоставили необходимые справки о вакцинации, перенесённом заболевании или медотводе, должны быть переведены на удалённую работу.

Ранее стало известно, что за минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше, таковы результаты опроса сервиса Superjob.