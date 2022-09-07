В Ленобласти арестовали трех врачей, подозреваемых в краже 215 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двух врачей и экс-главу Токсовской межрайонной больницы Ленобласти, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Трех медиков подозревают в хищении более 215 млн рублей из бюджета медицинского учреждения.

Таким образом суд рассмотрел запросы следователей об избрании меры пресечения фигурантам дела: Элине Голд, Маргарите Погореловой, Исламу Сулейманову, Наталье Соболевой, Абдулле Гаджиеву и Виктору Федотову. Им вменяют статью 159 часть 4 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемые придумали мошенническую схему, благодаря которой они могли изымать средства из бюджета Токсовской межрайонной больницы Ленобласти. Медики переводили на счета несуществующих физлиц зарплаты с января 2018-го по апрель 2022 года. В общей сложности они перевели не менее 215,6 млн рублей.

Следователи полагают, что мошенники сняли деньги или потратили их по собственному усмотрению.

Трех фигурантов, которые не признали вину, суд отправил под стражу до 4 ноября. Так, в СИЗО будут направлены бывший главврач Токсовской больницы, а ныне директор Всеволожского дома-интерната Виктор Федотов, врач-офтальмолог Абдулла Гаджиев и врач-стажер Ислам Сулейманов.

Экс-глава бухгалтерского отдела медучреждения Наталья Соболева признала вину наряду с ее подчиненными Голд и Погореловой. Их поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что следственные действия по делу ректора РАНХиГС Владимира Мау были завершены. Ректору и другим фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в окончательной редакции. Сам Мау вину не признал.