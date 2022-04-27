В Курске и Белгороде сообщили о серии взрывов В Курской и Белгородской областях сообщили о сериях взрывов

Фото Соцсети

Средства массовой информаии и жители Курской и Белгородской областей сообщили о звуках взрывов. Они раздавались около 03:00 — 03:30 по местному времени. Также об инцидентах инофрмировали в личных соцсетях и власти регионов.

Издание «КурскCity» со ссылкой на местных жителей сообщило о звуках взрывов, которые раздавались как в центре города, так и на окраинах. По словам одной из горожанок, городские экстренные службы сообщили ей о работе ПВО.

В сообществе «Курский БомондЪ» пользователи рассказали, что проснулись от звуков взрывов. Некоторые уверяли, что также услышали звуки летящих самолётов.

В Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале написал, что проснулся примерно в 03:35 утра «от громкого звука, похожего на взрыв». В скором времени прогремели ещё три взрыва.

Позже стало известно, что в Белгородской области произошёл пожар на складе боеприпасов. пострадавших в результате происшествия не сообщалось.