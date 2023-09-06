В Крыму Зеленского призвали готовить Украину к новому делению Константинов: Зеленский может готовить Украину к дальнейшему делению

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может забыть о российском Крыме и приступить к дальнейшему административному делению своей страны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, после такого деления из-под власти Киева уйдут еще несколько регионов.

Так Константинов отреагировал на закон, подписанный ранее Зеленским, согласно которому, вносятся изменения в административно-территориальное устройство Крыма.

Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда. А вот к чему ему действительно стоит начать готовиться, так это к дальнейшему административному делению остатков подконтрольной ему территории бывшей Украины. Итогом этого деления станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов, — подчеркнул спикер крымского парламента.

Константинов добавил, что лишь возвращение исконных российских территорий в состав России позволит гарантировать, что в них восстановится нормальная жизнь, правопорядок и законность. Политик считает, что пришло время искать возможные кандидатуры на посты губернаторов «Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы». По его мнению, когда Россия вернется в эти регионы, ей потребуется «сформированный кадровый резерв».

Ранее вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал безумием украинский закон об административно-территориальном делении Крыма. Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, на это смотреть нельзя, считает он.