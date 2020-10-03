В Крыму зафиксировали максимальное число новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/4cff1de0-061d-11eb-9b17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

На территории Крыма за прошедшие 24 часа зафиксировали 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Этот показатель является максимальным за весь период пандемии. Данную информацию 4 октября огласил глава республики Сергей Аксёнов.

Прежний максимальный прирост на полуострове зафиксировали 5 сентября. В тот день выявили 101 случай заражения.

Он отметил, что в общей сложности в Крыму 4958 человек заразились коронавирусом. Аксёнов сообщил, что за прошедшие сутки врачи на полуострове обследовали 5669 пациентов.

Выздоровевших за весь период — 2968, — написал Аксёнов на странице в Twitter.

Ранее стало известно, что на территории России за прошедшие сутки медицинские специалисты выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Из больниц по выздоровлении выписали 3284 человека. В общей сложности с болезнью уже справились 979 143 россиянина. Кроме того, в течение последних 24 часов в стране от коронавируса скончались 107 человек. В общем жертвами пандемии стали 21 358 граждан РФ.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки московские врачи поставили диагноз COVID-19 3327 пациентам. Ранее такие показатели были в мае. Рост заболеваемости в столице и по всей России отмечается с 20 сентября.