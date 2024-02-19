В Крыму собрали спортивную команду летчиков-гонщиков

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В Крыму приняли решение о создании республиканской команды по авиационным гонкам, сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального Министерства спорта. Сообщается, что команда будет выступать в поршневом и в реактивном классах, а также в дисциплине «Реактивные самолеты — высший пилотаж».

В пресс-службе уточнили, что соревнования будут проводиться на российских самолетах Як-55 и Су-26. Команда создается в рамках проекта «Русские авиационные гонки», собирающего лучших летчиков-спортсменов из различных регионов России.

Как пишет издание, уже известен состав крымской команды. В нее вошли мастер спорта России летчик-спортсмен Дмитрий Мотин, мастер спорта России летчик-спортсмен Антон Вареха и заслуженный мастер спорта СССР Людмила Зеленина.

Ранее летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Кондауров рассказал, что после модернизации, которая, возможно, будет проведена в текущем или следующем году, российский истребитель Су-57 будет превосходить американскую машину F-22 по основным летным характеристикам. Кроме того, с точки зрения дальнобойности ракет и ведения дальнего воздушного боя Су-57 будет выгодно отличаться и от МиГ-31.