Аксёнов сообщил о завершении мобилизации в Крыму Аксёнов: мобилизация в Крыму завершится 25 сентября, план по призыву выполнен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму 25 сентября до конца дня, сообщил в Telegram глава региона Сергей Аксенов. По его словам, план выполнен в полном объеме. Сколько крымчан были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, он не уточнил.

Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения. <...>Низкий поклон всем за то, что проявили ответственность за своих родных и близких, — написал Аксенов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал внимательно относиться к частичной мобилизации. Он добавил, что от этого зависит боеспособность российских вооруженных сил. По его словам, в этом вопросе важно избегать ошибок, процедура должна проходить в соответствии с законодательством. По словам спикера Госдумы, с каждым случаем нужно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо её исправить, подчеркнул парламентарий. Кроме того, Володин отметил, что на всех уровнях власти должны понимать свою ответственность.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 75 человек, по ошибке мобилизованных, вернутся домой. Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. По его словам, каждая поступившая ему жалоба была персонально отработана с военкоматом.