https://static.news.ru/photo/a57a8cb8-0599-11eb-9729-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda//Global Look Press

Предложение бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера сделать невозможным использование Россией Крыма не имеет шансов на реализацию, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Ранее Волкер во время онлайн-конференции Американо-украинского делового совета предложил всем странам признавать и исполнять санкции, введённые ЕС по Крыму, а также сделать невозможным использование Россией полуострова, в частности порта Севастополя.

Всё это бред, который не имеет ни малейшего шанса к воплощению. Пусть Волкер приезжает в Крым и сам в этом убедится. Волкер и компания уверовали в свою исключительность диктовать свою политическую волю остальному миру, но они глубоко ошибаются. Их время ушло, — заявил РИА Новости Гемпель.

Он также предложил Киеву задуматься, к чему подталкивают «западные кураторы» и каков может быть зеркальный ответ со стороны России. Гемпель призвал «забыть язык ультиматума и перейти к разумному диалогу в интересах двух стран без безбашенных посредников из-за океана».

Как писал NEWS.ru, украинские политики призвали Соединённые Штаты ужесточить санкции против России, сославшись на новую версию потери страной Крыма. По их словам, в 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооружённого сопротивления военному вторжению России в Крым.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».