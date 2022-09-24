В Крыму произошел взрыв в двухэтажном доме В Сакском районе Крыма из-за утечки газа взорвался двухэтажный дом

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В Сакском районе Крыма из-за утечки газа произошел взрыв в двухэтажном доме, здание обрушилось, сообщает пресс-служба регионального отдела МЧС. В результате произошедшего есть пострадавшие. На месте работают пожарно-спасательные службы.

24 сентября 2022 года в 06:02 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в частном жилом доме, расположенном в с. Суворово, Сакского района. <...> На месте происшествия было установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного жилого дома без последующего горения. Имеются пострадавшие, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что депутаты планируют внести законопроект об обязательной установке газоанализаторов в жилье россиян. Стоимость, установку приборов, а также обслуживание их и другого газового оборудования хотят внести в тарифы ЖКУ.

В случае принятия документа газоанализаторы появятся во всех газифицированных квартирах. Устанавливать приборы будут в рамках очереди. При утечках газоанализаторы будут автоматически отключать газ или громко сигнализировать об этом.