В Крыму назвали трепом угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль Спикер парламента Крыма назвал трепом угрозу Киева взять полуостров под огневой контроль

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Угрозы Киева взять Крым под огневой контроль являются трепом и словоизвержением, на которое нет смысла отвечать, заявил в разговоре с РИА Новости спикер парламента республики Владимир Константинов. Он отметил, что Киев мог взять полуостров, когда обладал Херсонской областью, однако с того момента многое поменялось.

Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать, — сказал Константинов.

По его словам, Киев угрожает уничтожить крымчан последние девять лет. Парламентарий также выразил уверенность, что не за горами перелом в специальной военной операции России на Украине.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал вопросом времени захват Крыма. По его словам, Украина сможет вернуть полуостров после того, как восстановит контроль над Запорожьем или Донбассом.