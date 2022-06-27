Непогода оставила без электричества 4,5 тысячи жителей Крыма

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Подтопленная территория в Белогорске в Крыму

Количество людей в Крыму, которые остались без света из-за непогоды, увеличилось до 4,5 тысячи человек, сообщает радио «Говорит Москва». Власти намерены устранить обрывы ЛЭП до вечера 27 июня.

Наибольшее количество повреждений на линиях электропередачи зафиксировано в Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах, а также в самом Симферополе, — говорится в сообщении.

К обрывам проводов привели продолжительные ливни, а также порывистый ветер. В Крыму начались сильные грозы. Над устранением неполадок работают 19 бригад и 21 единица специальной техники.

В работах задействованы автовышки, автогидроподъемники, а также автомобили с высокой проходимостью. Если есть техническая возможность, дома сразу же подключают к резервным схемам снабжения электричеством.

Ливни в Крыму начались в ночь на 26 июня. В некоторых районах полуострова выпало до половины месячной нормы осадков. Дожди с того момента так и не прекратились, возникли несколько подтоплений, непогода повредила два моста. В городе и Симферопольском районе, а также в Белогорском районе введен режим ЧС.