Государственный комитет ветеринарии Крыма сообщил об инциденте в Ленинском районе. В регионе из-за голода, который связан с засухой, погибло около 30 коров.
Кормов у фермерского хозяйства катастрофически недостаточно. Животные истощены, —
цитируетсообщение ведомства «МК в Крыму».
На данный момент специалисты устанавливают все детали происшествия. Они также отобрали пробы для проведения исследований и установки возможных причин смерти.
NEWS.ru писал ранее о другом инциденте с парнокопытными. Так, в Татарстане 57 коров поджарились прямо в стойле. Их убило ударом электричества.
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