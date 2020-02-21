https://static.news.ru/photo/089f2632-54ab-11ea-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный комитет ветеринарии Крыма сообщил об инциденте в Ленинском районе. В регионе из-за голода, который связан с засухой, погибло около 30 коров.

Кормов у фермерского хозяйства катастрофически недостаточно. Животные истощены, — цитирует сообщение ведомства «МК в Крыму».

На данный момент специалисты устанавливают все детали происшествия. Они также отобрали пробы для проведения исследований и установки возможных причин смерти.

NEWS.ru писал ранее о другом инциденте с парнокопытными. Так, в Татарстане 57 коров поджарились прямо в стойле. Их убило ударом электричества.