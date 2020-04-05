В Крыму до конца апреля продлён режим самоизоляции

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Крымчане должны соблюдать карантинные меры, которые помогают предотвратить распространение COVID-19, до 30 апреля. Об этом сказано в указе главы республики Сергея Аксёнова, опубликованном на сайте правительства.

Сейчас на полуострове коронавирус подтвердился у 20 пациентов, в городе федерального значения Севастополе заболевших на данный момент пять. Сейчас в регионе не работают все предприятия, которые не отвечают за жизнеобеспечение.

Режим всеобщей самоизоляции также введён в двух субъектах республики. Улицы Крыма патрулируют полицейские и Росгвардия. Помимо этого, транспорт и общественные места обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами.

Планировалось, что гражданам старше 65 лет и крымчанам, страдающим хроническими заболеваниями, оставаться дома нужно было до 14 апреля. Другие граждане должны были завершить самоизоляцию 6 апреля.

Однако, Аксёнов решил продлить срок карантинных мер. В Севастополе он будет действовать до 12 апреля включительно.

Обязать граждан не покидать места проживания с 3 апреля по 30 апреля, — сказано в документе.

Выйти на улицу можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью, помощи тем, кто не может сам о себе заботиться, для доставки товаров первой необходимости гражданам старше 65 лет.

Передвигаться могут адвокаты, но только до места оказания юридической помощи. При этом не запрещается пойти в магазин за продуктами или выгулять питомца. Но всё это необходимо совершить не отходя дальше 100 метров от дома.

Самоизоляцию должны соблюдать граждане всех возрастов. Ходить по улицам Крыма могут только сотрудники правоохранительных органов и работники жизнеобеспечивающих сфер. Но только при наличии документа от работодателя.

Как писал NEWS.ru, ранее ВОЗ сообщила, что за сутки от коронавируса в мире умерли ещё 5 700 человек и привела данные по выздоровевшим.