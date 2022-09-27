В Красноярском крае выявили первый случай тропической малярии за год

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В Красноярском крае впервые за 2022 год зарегистрировали заболевание тропической малярией, сообщил «МК в Красноярске» со ссылкой на заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. Он отметил, что заболел 43-летний житель Норильска, накануне мужчина вернулся из командировки в Африку.

У жителя Красноярского края выявили тропическую малярию. Это первый случай заболевания в 2022 в крае. Стало известно, что 43-летний житель Норильска недавно приехал из командировки из Центральной Африки, где и подхватил заболевание, — пишет издание.

Известно, что в Красноярском крае ежегодно выявляются случаи завоза малярии из тропических стран. Так, в прошлом году было зарегистрировано три случая заболевания.

В Молдавии от тропической малярии ранее умер один из украинских беженцев, который приехал в страну 29 июня, сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья. В комментарии отмечается, что мужчина служил в Одесском флоте и некоторое время пробыл в африканских странах.

Завотделом медицинской энтомологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина предупредила, что лихорадкой и малярией способны заразить людей комары. В свою очередь врач-аллерголог Владимир Болибок отметил, что в российских широтах, за исключением субтропиков, эти насекомые не переносят болезни.