В Красноярском крае отчитались о выполнении плана по частичной мобилизации Пресс-служба губернатора Красноярского края: план по частичной мобилизации выполнен

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

План по частичной мобилизации выполнен в Красноярском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона Александра Усса. Там уточнили, что в военкоматы приходили в том числе и добровольцы, а сами жители края проявили высокую сознательность и желание защищать страну.

Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. К местам дислокации отправлены последние группы мобилизованных. <...> В военкоматах также есть сведения о тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена, — подчеркнули в пресс-службе.

Частичная мобилизация завершилась более чем в десяти регионах России. В их числе Архангельская, Брянская, Ивановская, Калининградская области, Забайкальский и Пермский края, Бурятия, Хакасия, Тува, Крым и другие субъекты.

О завершении первого этапа призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации заявил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заявив, что задачи Минобороны по набору военнослужащих были выполнены в полном объеме. При этом он не стал называть число мобилизованных. Позже сенатор Владимир Полетаев сообщил, что в Республике Алтай ни одного человека не призвали в рамках частичной мобилизации.