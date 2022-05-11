В Красноярском крае опровергли слухи о холерной палочке

Фото Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю опровергли слухи о том, что на территории региона была найдена холерная палочка. В ведомстве уточнили, что ведётся усиленный контроль за качеством и безопасностью водоснабжения, пишет «МК в Красноярске».

Роспотребнадзором ведётся усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно—химические показатели. В пробах холерные вибрионы не выявлены, — сообщили в ведомстве.

Как добавили в Роспотребнадзоре, их сотрудники предпринимают все необходимые шаги, чтобы не допустить появления инфекции на территории Красноярского края.

Ранее инфекционист Николай Малышев заявил, что в современном мире холеру легко можно вылечить, если вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Он уточнил, что к основным симптомам этого заболевания относится рвота и сильная диарея.

В свою очередь вирусолог Пётр Чумаков посоветовал россиянам в целях профилактической защиты от холеры пить только кипячёную воду и по возможности не купаться в открытых водоёмах.