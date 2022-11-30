В Красноярске загорелся торговый центр «Взлетка Plaza»

Фото: 24.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Пожар произошел в торговом центре «Взлетка Plaza» на улице Весны в Красноярске. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пламя охватило кровлю и фасад здания. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работают 18 единиц техники, около 60 человек личного состава, — говорится в сообщении краевого ведомства.

На данный момент экстренные службы сообщают о локализации пожара.

Накануне в подмосковном Дмитрове загорелась сауна в ТЦ «Альбатрос». Площадь возгорания составила 12 квадратных метров, его удалось оперативно ликвидировать.

Ранее в Москве в районе Каширского шоссе загорелось здание поликлиники, находящееся на ремонте. Прибывшие на место пожарные заметили возгорание утеплителя на площади около 20 квадратных метров. Пожар был локализован.