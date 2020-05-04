В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

https://static.news.ru/photo/5ead0912-8e2c-11ea-b464-fa163e074e61_660.jpg Фото: Подслушано Усинск/vk.com

В преддверии Дня Победы в Усинске на одном из домов появился баннер с финским солдатом. Власти города сразу же распорядились снять плакат. Об этом сообщил глава усинской администрации Николай Такаев.

Ошибку допустило Управление культуры, всё уже сняли. Будет новый баннер. Виновные будут наказаны. Такой баннер в городе был один. Взят он был из газеты, — сказал Такаев.

Позже он предположил, что создатели баннера просто «загуглили» картинку и напечатали её на плакате. По словам мэра Усинска, не досмотрел профильный комитет, а курирующий комитет не проконтролировал.

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