Россияне закидали камнями машину пьяного водителя

https://static.news.ru/photo/f6039168-bc85-11eb-953f-96000091f725_660.jpg Фото: Авто Киров ☆ 43 регион/vk.com

Жители города Вятские Поляны в Кировской области толпой накинулись на пьяного водителя после ДТП и закидали камнями его машину. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошёл 23 мая. Посетитель одного из кафе направил свой автомобиль на скопление людей возле этого заведения, в результате чего травмы получили четыре человека. Толпа набросилась на машину и закидала её камнями.

В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине были нанесены повреждения находящимися около кафе гражданами, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Позже водитель автомобиля был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что он был пьян. Пока на него составлен административный протокол за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

Видео, на котором бьют камнями окна уезжающей машины, было опубликовано в соцсетях и местных СМИ. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, сбитые автомобилем.

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