В Кирове врачи спасли девочку с поражением всех органов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/667263f0-5739-11eb-bbf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Кировской области медики спасли семилетнюю Софию Ситникову после тяжелейшей формы COVID-19. Так, на фоне заболевания у девочки начали отказывать все органы.

По словам матери девочки Марины Ситниковой, развитие болезни началось с обыкновенной температуры. Медицинские препараты не помогали, а педиатр пришёл к выводу, что это стандартная ангина. После того как к симптомам добавилась рвота, девочке предписали срочную госпитализацию.

У ребёнка случился мультисистемный воспалительный процесс. При нём поражаются все органы и все системы. Идёт поражение сердца, почек, кожи. По сути, ребёнок к нам приехал в состоянии сепсиса, — отметила главврач Кировской детской областной клинической больницы Наталья Муратова, слова которой приводит Пятый канал.

Жертвами коронавируса в России за минувшие сутки стали 555 человек. Всего с начала пандемии в стране умерли почти 64,5 тысячи человек. За 24 часа зафиксировано 24,7 тысячи новых случаев заражения. Всего за время пандемии в России заболели более 3,5 млн человек.

Из больниц по выздоровлении выписаны 27,6 тысячи пациентов. Общее количество вылечившихся в настоящее время превышает 2,9 млн человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в Бельгии мужчина, получивший прививку от COVID-19, скончался спустя пять дней после вакцинации.