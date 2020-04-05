В Кемерово пьяный мужчина с лопатой нападал на автомобили

https://static.news.ru/photo/3ba6d17a-7746-11ea-ad2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UC8XDlIKFsoW7sPiFg_tUXmw/featured

Пьяный мужчина разбил лопатой стёкла в двух автобусах в Кемерово. Нападающий проклинал коронавирус.

Нарушитель угрожал лопатой проезжающим автомобилям, выкрикивал «Ты не пройдёшь!» и ругательства в адрес коронавируса. Апофеозом его выступления стала атака на два пассажирских автобуса, которым он разбил лобовые стёкла, сообщает Life.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину и задержали.

В Милане сотрудники железнодорожной полиции остановили для проверки 50-летнюю гражданку России. Во время разговора с правоохранителями женщина убрала шарф, закрывавший рот, и стала специально кашлять на стражей порядка. Россиянка была заметно пьяна и решила «повеселиться», сообщал NEWS.ru