В Кемерово пьяный мужчина с лопатой нападал на автомобили

Пьяный мужчина разбил лопатой стёкла в двух автобусах в Кемерово. Нападающий проклинал коронавирус.
Нарушитель угрожал лопатой проезжающим автомобилям, выкрикивал «Ты не пройдёшь!» и ругательства в адрес коронавируса. Апофеозом его выступления стала атака на два пассажирских автобуса, которым он разбил лобовые стёкла,
Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов обезоружили мужчину и задержали.
В Милане сотрудники железнодорожной полиции остановили для проверки 50-летнюю гражданку России. Во время разговора с правоохранителями женщина убрала шарф, закрывавший рот, и стала специально кашлять на стражей порядка. Россиянка была заметно пьяна и решила «повеселиться», сообщал NEWS.ru
Добавьте наши новости в избранные источники