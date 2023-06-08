Рэп-исполнительница Альбина Сафарова погибла в Казани В Казани рэп-исполнительница Альбина Сафарова разбилась на мотоцикле

Фото: Альбина Сафарова/vk.com

Рэп-исполнительница Альбина Сафарова

В Казани 32-летняя рэперша Альбина Сафарова погибла в результате ДТП, передает «360». Она ехала с молодым человеком на мотоцикле, когда навстречу им выехал автомобиль марки Opel, который пытался свернуть на заправку. В итоге мотоцикл на всей скорости въехал в бампер легковушки.

Как пишет «360», мотоцикл мог бы затормозить перед авто, если бы соблюдал скоростной режим трассы в 40 км/ч. Водитель легкового авто тоже нарушил ПДД — он выезжал на заправку, пересекая двойную сплошную полосу.

Молодой человек, находившийся за рулем, был госпитализирован с травмами в тяжелом состоянии.

Альбина Сафарова стала популярной после того, как в 2010 году в социальной сети «ВКонтакте» распространился ролик с ее участием под названием «Девушка читает рэп в машине». Девушка зачитывала текст группы «АК-47» — «Тем, кто с нами». После известные исполнители предлагали записать с ними трек, а сама Сафарова начала активно выступать в клубах.

Ранее Кемеровский суд приговорил бывшего росгвардейца из Кузбасса к семи годам колонии за смертельное ДТП. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 12-летнюю девочку. Бывший сотрудник Росгвардии также должен будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации семье погибшей.