Бывшего росгвардейца отправят в колонию за смертельное ДТП В Кемерово бывшего росгвардейца отправят в колонию за смертельное ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кемеровский суд приговорил бывшего росгвардейца из Кузбасса к семи годам колонии за смертельное ДТП. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 12-летнюю девочку. Бывший сотрудник Росгвардии также должен будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации семье погибшей. Корреспондент «360» рассказал, что во время суда обвиняемый молчал, вместо него выступал адвокат.

Подсудимый сидел на своем месте, не поднимая головы, за него говорил адвокат. Защитник настаивал на том, что бывший росгвардеец осознал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими — родственники 12-летней девочки в зале плакали, — пишет издание.

Авария произошла в ноябре 2022 года в селе Мазурово Кемеровского округа. На Советской улице школьницу, вышедшую вечером за молоком, сбил обвиняемый. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель скрылся с места преступления.

Когда на место ДТП приехали полиция и скорая, к ним подошел заместитель командира роты отдельного батальона кемеровского филиала вневедомственной охраны в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан как подозреваемый, а в Росгвардии провели служебную проверку. Отмечается, что обвиняемый отрицал свою вину и утверждал, что его машину угнали.

В Новосибирске ранее задержали сына экс-депутата Алтайского края Александра Бушкова по подозрению в совершении смертельного ДТП. На Серебренниковской улице 21-летний водитель на внедорожнике Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину. Автомобилист попытался скрыться от сотрудников полиции, его задержали во дворах на улице Орджоникидзе.