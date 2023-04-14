Сына экс-депутата задержали из-за смертельного ДТП в Новосибирске Сына экс-депутата Бушкова задержали из-за смертельного ДТП в Новосибирске

Фото: prokuratura_nso/t.me

В Новосибирске по подозрению в совершении смертельного ДТП задержали сына экс-депутата Алтайского края и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова Александра. На Серебренниковской улице 21-летний водитель на внедорожнике Geely Tugella насмерть сбил 45-летнюю женщину. Источник сообщил «Сиб.фм», что автомобилист попытался скрыться от сотрудников полиции, его задержали во дворах на улице Орджоникидзе.

По данным издания, подозреваемый признал вину. Он уточнил, что в момент аварии был трезвым, но после выпил из-за полученного стресса. Бушков также заявил, что скрылся с места ДТП из-за испуга. Сейчас предполагаемый виновник аварии дает признательные показания.

Мать подозреваемого отказалась комментировать происшествие. В настоящее время отец задержанного Николай Бушков находится под следствием по обвинению в незаконной рубке деревьев с 2017 по 2020 год.

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