Пятиклассник взорвал петарду на уроке истории в Казани

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Казани пятиклассник взорвал петарду в школе № 65, сообщают «Вести Татарстан». По информации издания, в результате никто не пострадал, но после случившегося плохо себя почувствовали восемь детей.

Там был звук очень резкий, вот и потом начал дым идти. <...> Потом, когда уже начался урок, все говорили, что голова кружится, тошнит, и мы перешли в другой кабинет, там еще многим стало хуже, — рассказал один из школьников.

Учителя приняли все меры безопасности: вывели учеников из здания, начали проветривать помещения, а также вызвали экстренные службы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

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