В Казани контролеры раздали морковь пассажирам-безбилетникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани контролеры городского перевозчика «Метроэлектротранс» вышли с морковью на рейд по выявлению безбилетников в общественном транспорте. Каждому «зайцу» проверяющие выдавали по морковке и предлагали оплатить проезд.

Безбилетникам раздавали морковь, а после предлагали оплатить проезд или покинуть подвижной состав. Несомненно, безбилетники были удивлены подобному вниманию. Некоторые начали есть морковь прямо в транспорте. Благо, что она была вымыта, почищена и упакована, — сообщает пресс-служба казанского «Метроэлектротранса».

При этом все пассажиры, которых уличили в неуплате проезда, в итоге заплатили за билет. В унитарном предприятии напомнили, что билет необходимо сохранять до окончания поездки.

Ранее в Кургане кондуктор высадила из автобуса 13-летнюю школьницу в темное время суток. У школьницы был проездной билет, однако водитель транспортного средства решил сократить маршрут. При этом билет ребенка аннулировали. Инцидентом заинтересовались в УСКР и прокуратуре.